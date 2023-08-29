30 Ağustos'ta (yarın) bankalar açık mı? 30 Ağustos çarşamba günü bankalar çalışıyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde, bankalarda özel işlerini halledecek olan vatandaşlar sorgulama yapmaya başladı. 30 Ağustos çarşamba günü bankaların çalışıp çalışmadığını merak eden vatandaşlar, işlerini ona göre planlamak istiyor. Peki, 30 Ağustos çarşamba günü bankalar açık mı, çalışıyor mu?



30 AĞUSTOS'TA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?



30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde bankaların çalışma saatleri merak ediliyor. Bankaların mesai düzenlemesine göre resmi tatillerde hizmet verilmiyor.



Buna göre; Bankalar 30 Ağustos çarşamba günü hizmet vermeyecek.



30 Ağustos'ta yapılacak limit üstü EFT/Havale işlemlerinin hesaba geçmesi ancak 31 Ağustos perşembe tarihinde mümkün olacak.