30 ayrı dosyadan yargılanan firari hükümlü husumetlisini öldürdü

Ömer Şirin (25) Karayolları mahallesindeki evinin önünde beklerken bir araçtan ateş açılması sonucu ağır yaralandı. Şirin, kendi imkanlarıyla gittiği hastanede ise hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise saldırıda kullanılan aracın çalıntı olduğu ve saldırıyı yapanın da ölen kişinin husumetlisi olduğu belirlendi. Saldırıyı gerçekleştiren husumetli Mustafa Ş'nin 30 ayrı dosyadan 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Hükümlünün babası K.Ş.'nin polisi arayarak oğlunun cinayet işlediğini öğrendiğini ve tehditler aldığını söylediği öğrenildi.

Emniyet ekipleri firari hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.