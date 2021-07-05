30 bin fitte sürpriz evlilik teklifi

Denizli Çardak Havaalanı'na inmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalanan yolcu uçağında eşine az rastlanır bir evlilik teklifi yaşandı.

Uçağa yolcu olarak binen genç, yolculuk başlayıp uçak 30 bin fit yüksekliğe ulaştığı sırada, hostes sevgilisi görevini yaptığı sırada ayağa kalkarak önünü kesti.

Cebinden yüzük çıkararak genç kadına "Benim evlenir misin?" diye sordu. Kısa süren şaşkınlığın ardından genç hostes, erkek arkadaşına "Evet" yanıtını verince uçakta bir anda alkışlar yükseldi. Uçaktaki tüm yolcular genç çifti dakikalarca alkışladı.



Yolculardan biri, "Düğüne bu uçaktaki herkesi davet etmezseniz büyük arıza çıkar" diye bağırınca, alkışın yerini kahkahalar aldı. Her şeyden haberdar olan ancak son ana kadar sessizliğini koruyan kaptan, genç çifti tebrik etti.