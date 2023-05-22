30. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM ön başvuru sonuçlarında son durum

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

30. Dönem POMEM sonuçlarının bu hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. 29. dönem POMEM başvuruları 25 Kasım 2022 tarihinde sona ermiş, sonuçlar da 28 Kasım itibarıyla Polis Akademisi tarafından açıklanmıştı.