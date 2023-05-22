30. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM ön başvuru sonuçlarında son durum

30. Dönem POMEM başvurusunda bulunan adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Başvuru süresinin üzerinden günler geçmesi nedeniyle adaylar, POMEM sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. Peki, 30. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? İşte POMEM sonuçlarında son durum...

30. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM ön başvuru sonuçlarında son durum

10 bin 600 öğrenci alımı ön başvuru süreci tamamlandı. Adaylar ön başvuru sonuçlarını www.pa.edu.tr internet adresinden ilan edilecek.

30. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM ön başvuru sonuçlarında son durum - 1

Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu 6.900 erkek, 1.580 kadın, önlisans mezunu 1.700 erkek, 420 kadın olmak üzere toplam 10.600 öğrenci alımı yapılacağını açıklamıştı. 1 Mayıs'ta başlayan ön başvuru süreci, 19 Mayıs 'ta tamamlandı. süreci ardından gözler sonuçlara çevrildi.

30. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM ön başvuru sonuçlarında son durum - 2

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

30. Dönem sonuçlarının bu hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. 29. dönem POMEM başvuruları 25 Kasım 2022 tarihinde sona ermiş, sonuçlar da 28 Kasım itibarıyla Polis Akademisi tarafından açıklanmıştı. 

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