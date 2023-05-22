30. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM ön başvuru sonuçlarında son durum

Polis Akademisi 10 bin 600 öğrenci alımı ön başvuru süreci tamamlandı. Adaylar ön başvuru sonuçlarını www.pa.edu.tr internet adresinden ilan edilecek.
Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu 6.900 erkek, 1.580 kadın, önlisans mezunu 1.700 erkek, 420 kadın olmak üzere toplam 10.600 öğrenci alımı yapılacağını açıklamıştı. 1 Mayıs'ta başlayan ön başvuru süreci, 19 Mayıs 'ta tamamlandı. Başvuru süreci ardından gözler sonuçlara çevrildi.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?
30. Dönem POMEM sonuçlarının bu hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. 29. dönem POMEM başvuruları 25 Kasım 2022 tarihinde sona ermiş, sonuçlar da 28 Kasım itibarıyla Polis Akademisi tarafından açıklanmıştı.