30 gün süre verildi: Riskli yapılar için tahliye kararı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kaya düşmesi riski taşıyan alanlardaki yapılar için tahliye kararı alındı. Risk altındaki evlerin 30 gün içinde boşaltılması istendi.

30 gün süre verildi: Riskli yapılar için tahliye kararı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Seyrancık Mahallesi ve Büyükcami Mahallesi'nde kaya düşmesi riski taşıyan alanlardaki yapılar için tahliye kararı alındı.

ekiplerinin yaptığı son teknik incelemeler sonrası risk durumları ortaya koyuldu.

30 GÜN SÜRE VERİLDİ

Mudurnu Belediyesi'nin koordinasyonuyla yürütülecek tahliye kapsamında belirlenen yapıların 30 gün içerisinde boşaltılması gerektiği bildirildi.

Belirtilen süre içinde tahliye işlemini gerçekleştirmeyen haneler hakkında ise yasal işlem başlatılacağı açıklandı.

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