30 gün süre verildi: Riskli yapılar için tahliye kararı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kaya düşmesi riski taşıyan alanlardaki yapılar için tahliye kararı alındı. Risk altındaki evlerin 30 gün içinde boşaltılması istendi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Seyrancık Mahallesi ve Büyükcami Mahallesi'nde kaya düşmesi riski taşıyan alanlardaki yapılar için tahliye kararı alındı.
AFAD ekiplerinin yaptığı son teknik incelemeler sonrası risk durumları ortaya koyuldu.
30 GÜN SÜRE VERİLDİ
Mudurnu Belediyesi'nin koordinasyonuyla yürütülecek tahliye kapsamında belirlenen yapıların 30 gün içerisinde boşaltılması gerektiği bildirildi.
Belirtilen süre içinde tahliye işlemini gerçekleştirmeyen haneler hakkında ise yasal işlem başlatılacağı açıklandı.
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