30 Haziran ne günü? Koruyucu Aile Günü anlam ve önemi

Koruyucu Aile Günü, Türkiye’de aile sıcaklığından uzak kalan çocukların birebir ilgi ve sevgiyle büyüyebilmeleri için geliştirilen koruyucu aile modeline dikkat çekmek amacıyla her yıl 30 Haziran’da kutlanan özel bir gündür.



Koruyucu Aile Günü’nün ilanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocuk refahı politikaları kapsamında hayata geçirilen farkındalık kampanyalarının bir parçasıdır. Bu uygulamanın resmi temeli, Koruyucu Aile Hizmetinin Yaygınlaştırılması Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde atılmıştır.



Tarihin 30 Haziran olarak seçilmesinin özel bir nedeni olmamakla birlikte, yılın ortasında toplumsal dikkat çekmenin ve değerlendirme yapmanın uygun bir zamanı olarak belirlenmiştir. Bu tarihte her yıl Türkiye genelinde çeşitli seminerler, sergiler, kamu spotları ve bilgilendirme etkinlikleri düzenlenir.



KORUYUCU AİLE GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ



Koruyucu ailelik; anne babası hayatta olan ancak çeşitli nedenlerle bakım ve gözetimleri sağlanamayan çocukların, devlet denetiminde, gönüllü aileler yanında yetiştirilmesini sağlayan bir modeldir. Bu sistem, hem çocuğun kurum bakımından uzaklaşarak birebir ilgi görebilmesine imkân tanır, hem de toplumda dayanışma ve sorumluluk duygusunu artırır.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, ülkemizde binlerce çocuk koruyucu aile yanında güvenle büyümeye devam ediyor. Devlet, bu ailelere maddi destek sağlamanın yanı sıra eğitim, rehberlik ve psikososyal danışmanlık gibi alanlarda da destek sunuyor.



Bu özel günde, koruyucu aile olmayı düşünen bireyler bilgilendiriliyor; mevcut koruyucu ailelere ise teşekkür ediliyor. Aynı zamanda toplumun farklı kesimlerinin konuya duyarlılığı artırılarak, daha fazla çocuğun sevgi dolu bir yuvaya kavuşması hedefleniyor.

