30 ilde arazi taraması: 18 terör örgütü üyesi teslim oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli ve Van'da düzenlenen saha taramalarına ilişkin ayrıntıları paylaştı. Bakan Yerlikaya, terör örgütü mensuplarına ilişkin son altı ayda 30 ilde yapılan arazi taramalarında 144 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini bildirdi. "18 TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU TESLİM OLDU" Yerlikaya, aynı dönemde 18 terör örgütü mensubunun ise teslim olduğunu söyledi.



Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle terör örgütüne yönelik yapılan operasyona ilişkin görüntüler. Görüntüler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

ÇOK SAYIDA MUHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ Ayrıca Yerlikaya, operasyonlarda; 174 adet el bombası, 119 adet uzun namlulu silah, 58 adet mayın/EYP, 46 kg patlayıcı madde, 13 adet RPG-7 Roketatar, havan, bombaatar, lav silahı, 4 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 34 adet telsiz, 5 adet jeneratör ve 16 bin 399 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.