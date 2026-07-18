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30 ilde büyük DAEŞ operasyonu

18.07.2026 11:22

30 ilde büyük DAEŞ operasyonu
Sosyal Medya

Operasyonu İçişleri Bakanlığı duyurdu.

NTV - Haber Merkezi
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Jandarma tarafından 30 ilde düzenlenen DAEŞ operasyonunda 119 şüpheli yakalandı.

Terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonlar sürüyor.

 

İçişleri Bakanlığı, 30 ilde operasyon düzenlendiğini, 119 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

 

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şüphelilerin; sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları, DAEŞ terör örgütüne üye oldukları ve terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları tespit edildiği aktarıldı.

 

Bakanlık, paylaşımında "Güvenlik güçlerimiz ile birlikte DAEŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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