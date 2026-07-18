30 ilde büyük DAEŞ operasyonu

Terör örgütü DAEŞ 'e yönelik operasyonlar sürüyor.

İçişleri Bakanlığı , 30 ilde operasyon düzenlendiğini, 119 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şüphelilerin; sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları, DAEŞ terör örgütüne üye oldukları ve terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları tespit edildiği aktarıldı.

Bakanlık, paylaşımında "Güvenlik güçlerimiz ile birlikte DAEŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.