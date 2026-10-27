30 ilde Daltonlar suç örgütüne operasyon: 85 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, liderliğini yurt dışında olduğu değerlendirilen ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Beratcan Gökdemir'in yaptığı suç örgütünün, sosyal medya platformları üzerinden tetikçi temin ederek bu kişileri suç eylemlerinde kullanmak üzere yönlendirdiği belirlendi.



Sosyal medya üzerinden temin edilen şahısların “Dalton Kardeşler” isimli WhatsApp grubuna dahil edildiği ve eylemlerin buradan yönlendirildiği tespit edildi.



Mesajlaşma grubunda eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen şahısların kimliklerinin tespit edilmesiyle birlikte, İstanbul dahil 30 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda 85 (30'u suça sürüklenen çocuk olmak üzere) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.