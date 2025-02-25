30 ilde yasa dışı silah ticareti operasyonu: 80 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapan organize suç şebekesine yönelik operasyon düzenledi.

Çorum merkezli 30 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 50 bin mermi, 30 ruhsatsız tabanca ve 10 av tüfeği ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezlerindeki işlemleri sürüyor.