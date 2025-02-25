30 ilde yasa dışı silah ticareti operasyonu: 80 gözaltı

Çorum merkezli 30 ilde, yasa dışı silah ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 80 kişi gözaltına alındı.

30 ilde yasa dışı silah ticareti operasyonu: 80 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı ticareti yapan organize suç şebekesine yönelik düzenledi.

merkezli 30 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 50 bin mermi, 30 ruhsatsız tabanca ve 10 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezlerindeki işlemleri sürüyor.

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