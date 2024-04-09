30. kattan düşerek ölen genç kızın kardeşi ve arkadaşı serbest

Soruşturmada olay öncesi üç kişi arasında sosyal medyadan yapılan canlı yayınlarla ilgili tartışma yaşandığı belirlendi.



Şüpheliler ifadelerinde olayın bir cinayet olmadığını, Dilaray Karmaz’ın odasında yalnız olduğunu iddia etti.

Adliyeye sevk edilen Dilaray'ın kız kardeşi ve arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.