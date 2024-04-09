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30. kattan düşerek ölen genç kızın kardeşi ve arkadaşı serbest

İstanbul Esenyurt'ta 25 yaşındaki Dilaray Karmaz'ın 30. kattan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan kız kardeşi ve arkadaşı adli kontrolle serbest bırakıldı.

30. kattan düşerek ölen genç kızın kardeşi ve arkadaşı serbest
Esenyurt'ta şüpheli ölüm: 30. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi

Esenyurt'ta şüpheli ölüm: 30. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi

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'un Esenyurt ilçesinde Dilaray Karmaz (25), kız kardeşiyle oturduğu evin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti.

O sırada evde olan Dilaray'ın kız kardeşi ve arkadaşı cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

30. kattan düşerek ölen genç kızın kardeşi ve arkadaşı serbest - 1 Dilaray Karmaz

Soruşturmada olay öncesi üç kişi arasında sosyal medyadan yapılan canlı yayınlarla ilgili tartışma yaşandığı belirlendi.

Şüpheliler ifadelerinde olayın bir cinayet olmadığını, Dilaray Karmaz’ın odasında yalnız olduğunu iddia etti.

Adliyeye sevk edilen Dilaray'ın kız kardeşi ve arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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