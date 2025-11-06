30 kente sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurdun batı kesiminde sağanak yağış bekleniyor.

Yurt genelinde hava genellikle parçalı çok bulutlu olacak; Marmara'nın batısı, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

MGM'nin tahminlerine göre Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Çakkale, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Kırıkkale, Ankara, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman, Konya, Muğla, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Burdur, Isparta ve Antalya çevrelerinde sağanak yağış görülecek.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Kars, Ardahan ve Erzurum gibi kentlerde gece sıcaklıkları yer yer -2 ve -3'lere kadar düşecek.