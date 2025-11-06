30 kente sağanak uyarısı
06.11.2025 06:27
Haber Merkezi
İstanbul da dahil olmak üzere batı illerinde sağanak ve sis, Doğu'da ise gece yarısı sıfırın altında hava sıcaklıkları bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurdun batı kesiminde sağanak yağış bekleniyor.
Yurt genelinde hava genellikle parçalı çok bulutlu olacak; Marmara'nın batısı, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
MGM'nin tahminlerine göre Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Çakkale, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Kırıkkale, Ankara, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman, Konya, Muğla, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Burdur, Isparta ve Antalya çevrelerinde sağanak yağış görülecek.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Kars, Ardahan ve Erzurum gibi kentlerde gece sıcaklıkları yer yer -2 ve -3'lere kadar düşecek.
Bazı merkezlerde bugün beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 13 derece.
- İstanbul 19 derece.
- Denizli 22 derece.
- İzmir 23 derece.
- Adana 32 derece.
- Ankara 19 derece.
- Samsun 18 derece.
- Malatya 19 derece.
- Diyarbakır 24 derece.
- Gaziantep 25 derece.