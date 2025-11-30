30 kilometrelik takip... Aracı çamura saplandı, ormana kaçtı
30.11.2025 04:51
DHA
İnegöl'de polis, "dur" ihtarına uymayan sürücüyü 30 kilometre takip etti. Tarlaların arasında çamura saplanan otomobili bırakıp ormana kaçan sürücü kayıplara karıştı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polis ile şüpheli sürücünün kovalamacası 30 kilometre uzakta tarlada bitti.
Olay, gece saatlerinde Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Trafik ekipleri, silahlı şüpheli ihbarı üzerine otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti.
Ekiplerin takibe aldığı araç, ilçe merkezinden kırsala doğru yaklaşık 30 kilometre boyunca kaçtı. Şüpheli, İnegöl'e bağlı kırsal Yeniyörük Mahallesi'nde tarlalar arasında ilerlediği sırada aracının çamura saplanması nedeniyle durmak zorunda kaldı.
Otomobilini kilitleyip yaya olarak ormana kaçan şüpheli, karanlıktan faydalanarak izini kaybettirdi. Ekipler bölgede arama çalışması başlattı, otomobil çekiciyle otoparka götürüldü.