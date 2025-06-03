30 maddelik infaz paketi Meclis'te: 8 madde çıkarılıyor

10. Yargı Paketi içerisinde yer alan infaz düzenlemesi AK Partili milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu.



Kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Adalet Komisyonunda görüşmeleri tammalanarak Meclis Genel Kurulu'na geldi.

Düzenlemenin bayram öncesi yasalaşması noktasında iktidarla muhalefet uzlaştı. Muhalefetin çıkartılmasını istediği bazı maddeler tekliften çıkartılacak. 12, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25. maddeler tekliften çıkarılıyor.



İŞTE ÇIKARILAN MADDELER!

Meskun mahalde ateş etmenin cezasının 5 yıla çıkarılması öngörülüyordu. Bu suçun kişilerin toplu halde bulunduklaır yerlerde işlenmesi halinde ceza 1 kat artırılıyordu.



Hukuka aykırı davranışla kara ulaşım aracının hareket etmeisni engelleyen, veya başika yere götüren kişi 1 yıldan 3 yıla kadra hapis cezası öngörülüyordu. Bu madde de çıkarılıyor.

Çocuk cezaevi yerine Eğitim Evi düzenlemesi var. Bunun da çıkartılması planlanıyor.

Bilgi Teknolojileir ve İletişim kurumuyla ilgili olan, yayın durdurma gibi bir yetki verilmesi öngörülüyordu, bu da çıkarılan maddeler arasında.

Toplam 27 bin mahkuma tahliye yolu açan düzenlemelerin bu gece saatlerinde geçmesi öngörülüyor.

MADDE MADDE İNFAZ DÜZENLEMESİ



Kanun teklifinde öne çıkan düzenlemeler şöyle:



- Hükümlü 1 yıllık denetimli serbestlikten yararlanmak için cezasının onda birini cezaevinde geçirmek zorunda.



- 2 yılın altındaki suçlarda en az 5 gün cezaevinde kalınacak.



- Mükerrer suçlarda şartlı salıverme düzenlemede yer aldı. İyi hal koşuluyla cezasının 3/4'ünü çekecekler.



- Kadın, çocuk ve 65 yaş üstü için konutta infazın süresi 3 yıl olacak.



- 70 yaş üzerindekiler 4 yıl, 75 yaş üzerindekiler 5 yıl, 80 yaş üzerindekiler cezasının 6 yılını konutta geçirebilecek.



- Hastalık ve engellilik hali yüzünden yaşamını cezaevinde tek başına idame ettiremeyenlerin infazı Adli Tıp kararıyla konutta olacak. Bu düzenlemeden terör suçluları da yararlanacak ancak ağırlaştırılmış müebbet alan darbe suçluları yararlanamayacak.