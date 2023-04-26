30 metre çekilen Sepencik Göleti son yılların en yüksek seviyesinde

Sivas’ta Serpincik köyü sınırları içerisinde bulunan Serpincik Sulama Göleti geçen yıl kuraklığın etkisi ile 30 metre çekilerek kuruma noktasına gelmişti.

Gölette azalan su seviyesi, bölgedeki tarımsal faaliyetleri de olumsuz yönde etkiledi. Bu yıl yağışların bol olmasıyla birlikte göletin doluluk oranı arttı.

Su seviyesi set yüksekliğine kadar ulaştı.



"GEÇEN SENE KURAKLIK VARDI"

Mustafa Yerliyurt, geçtiğimiz yıl etkili olan kuraklıktan bahsederek, “Geçen sene kuraklık bayağı vardı, gölün yarısı yoktu. Şimdi yağışların çok olmasıyla su seviyesi bayağı doldu. Gelen misafirlerin göleti temiz tutması lazım. Ben insanlara buraya gelmelerini tavsiye ediyorum” diye konuştu.