30 metre yükseklikten dökülen saklı cennet görenleri hayran bırakıyor

Erzincan’ın dağ yolu rotasında bulunan 2 bin metre rakımdaki

Konarlı Şelalesi, bulunduğu konum nedeniyle pek bilinmiyor. Yalnızca fotoğrafçıların ve az sayıda yerel halkın ziyaret ettiği şelale doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor.

