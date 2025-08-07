30 metre yükseklikten dökülen saklı cennet görenleri hayran bırakıyor
Erzincan'ın Tercan ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Konarlı Şelalesi, yaz ayları ile birlikte coştu.
Erzincan’ın dağ yolu rotasında bulunan 2 bin metre rakımdaki
Konarlı Şelalesi, bulunduğu konum nedeniyle pek bilinmiyor. Yalnızca fotoğrafçıların ve az sayıda yerel halkın ziyaret ettiği şelale doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor.
Ulaşımın zor oluşu nedeniyle Erzincan’ın saklı cenneti olarak adlandırılan şelaleyi az sayıda ziyaretçi görme fırsatı buluyor.
2 bin metre yükseklikte kaynak sularından ve Munzur Dağları’ndan gelen sular ile beslenen şelale yaz aylarında 16 dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle yayla havasına bürünüyor. Şelalenin suyu tüm yıl akarak önce 30 metre yükseklikten Konarlı Deresi’ne dökülüyor, ardından kilometrelerce sonra Karasu Nehri’ne kavuşuyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Bahar
- Erzincan
- N-Life Gezi