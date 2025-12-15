30 metreden uçtu, emniyet kemeri hayatını kurtardı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 20 yaşındaki K.Ö.’nün kullandığı otomobil İnebolu-Abana kara yolu eski çöplük mevkisinde 30 metrelik uçurumdan deniz kenarına düştü.

Sürücü telefonla İnebolu’nun Dibek köyünde yaşayan babasını arayarak yardım istedi. Bu sırada yoldaki başka bir sürücü de kazayı görerek ekiplere haber verdi.

Olay yerine sahil güvenlik, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Seferber olan ekipler yağmur ve sarp arazi nedeniyle güçlükle kıyıya inerek K.Ö'ye ilk müdahaleyi yaptı. Emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü, karayoluna çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.