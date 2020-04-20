30 metrelik falezlerden atladı, kurtarılmamak için direndi

Edinilen bilgiye göre olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Mehmet Ziya Gökalp Kent Parkı'nda falezlerde meydana geldi.

Park içindeki bir işletmenin görevlileri falezlerin koruyucu korkuluk demirliklerini aşan birini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polisler yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerin uç noktasına giden 29 yaşındaki Deniz C.Y.'yi ikna çalışmalarına başladı.



Polis, zaman zaman korkuluklara gelen gence sıcak hava nedeniyle su ikram etti. Ailesi ile problemlerinin olmasının yanında hesaplarının çalındığını ileri süren genç, falezlerin ucunda bir ileri bir geri yürüdü. Polisin yaklaşık 2 saatlik ikna çabasına yanıt vermeyen genç, kendini denize bıraktı.

Hazır bekleyen deniz polisi hemen gencin atladığı noktaya ulaştı. Bir süre sudan çıkmak istemeyen genç güçlükle bota alındı. Botla Kaleiçi Yat Limanı'na götürülen genç ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.