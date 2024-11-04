30 metrelik falezlere çıkan genç, yürekleri ağza getirdi

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde Atatürk Parkı'ndaki falezlerde meydana geldi.

Bir genç, manzarayı seyretmek için girişin yasak olduğu bölgeden geçerek yaklaşık 30 metrelik falezlere çıktı.