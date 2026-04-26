30 metrelik uçurumdan yaralı kurtarma operasyonu
26.04.2026 02:11
Kastamonu'da dağlık alanda gezdiği sırada 30 metrelik uçurumdan yuvarlanarak kayalıklarda sıkışan 22 yaşındaki genç, ekiplerin zorlu çalışmasıyla kurtarıldı.
Kastamonu'nun Küre ilçesinde onlarca kişiden oluşan kurtarma ekibi dağlık alanda uçurumdan yuvarlanarak kayalıklarda sıkışan genç için seferber oldu.
Olay akşam saatlerinde Karadonu köyü kırsalında meydana geldi. Doğanlar Kalesi mevkisinde dağlık alanda gezen 22 yaşındaki A.T.C., dengesini kaybederek yaklaşık 30 metreden yuvarlandı.
Yakınlarının 112'den yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, Jandarma Arama Kurtarma ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi yönlendirildi. Kayalıklarda sıkışan yaralı genç, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi yaptığı A.T.C., hastaneye kaldırıldı.