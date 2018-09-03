Kırklareli merkezli 6 ilde gerçekleştirilen "hayali ihracat" operasyonunda tutuklanan ve mahkemece 30 milyon lira kefaletle serbest bırakılan zanlı, parayı ödemeyince yeniden tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, yaklaşık 9 ay önce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda tutuklanan ve bir süre sonra mahkemece kefaletle serbest bırakılan ancak parayı ödemediği için iki gün önce yeniden gözaltına alınan iş adamı R.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, yaklaşık 9 ay önce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "hayali ihracat", "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme ve üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşlarını nitelikli dolandırıcılık" ile "kamu görevlisine rüşvet vermek ve rüşvet almak" suçlarından 16 kişi gözaltına alınmış, aralarında R.A.'nın bulunduğu zanlılardan 3'ü tutuklanmıştı.



Gümrük müfettişince ihracatlara ilişkin yapılan tespitlerde, R.A.'nın sahte belgelerle "hayali ihracat" yaptığı ve operasyon kapsamında ikametinde, üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin dolar ile bin 245 lira, çok sayıda tapu belgesi ve vekaletname belgesi ele geçirilmişti.



R.A.'nın Kırklareli'de düzenlenen Türkçe olimpiyatlarına sponsor olduğu ve 2015 yılında lüks bir restoranda 7 milyon lira harcayarak oğluna sünnet töreni yaptırdığı, ünlü şarkıcıları düğüne çağırdığı belirlenmişti.



R.A.'nın "hayali ihracatla" devleti 161 milyon 900 bin lira zarara uğrattığı öne sürülmüştü. Bir süre tutuklu kalan R.A., mahkemece 30 milyon liralık kefaletle serbest bırakılmıştı.