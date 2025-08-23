30 milyon TL’lik motosiklet dolandırıcılığı: 6 kişi tutuklandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından Muğla, İstanbul ve Adana’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan M.A., R.D., M.E., S.E., T.Ö., E.Ş., E.Ç., B.D., L.M. ve B.M. isimli şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakim karşısına çıkarıldı.

Mahkeme, yürütülen soruşturma dosyasında mevcut delil durumu, MASAK raporu, şüpheli ve şikayetçi beyanları ile kuvvetli suç şüphesini gösteren delilleri dikkate alarak, B.M., L.M., M.E., E.Ş., B.D. ve M.A.’nın tutuklanmasına karar verdi.

DÖRT KİŞİYE ADLİ KONTROL

Şüphelilerden R.D., T.Ö., S.E. ve E.Ç. ise yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında, aralarında motosiklet bayii temsilcilerinin de bulunduğu şüphelilerin yaklaşık 30 milyon TL’lik vurgun yaptığı tespit edilmiş, MASAK raporu ve hesap hareketleri de dosyaya eklenmişti.

Mağdurlar, İstanbul’da faaliyet gösteren ünlü bir motosiklet bayisinin adı karıştığı iddia edilen dolandırıcılık kapsamında motosikletlerini teslim alamadıklarını, bazı ödemelerinin ise üçüncü kişilerin alımlarında kullanıldığını öne sürmüştü.