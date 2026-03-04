30 saniyede milyonluk soygun. Altınlarla kaçtılar

Bilecik'te bir kuyumcu, dört şüpheli tarafından soyuldu.

Olay, Teyfikbey Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi.

KOPYA KUMANDA KULLANDILAR

Alınan bilgilere göre, gece saat 03.45 sularında kiralık bir araçla kuyumcu önüne gelen kimliği belirsiz dört kişi, daha önceden kopyaladıkları kapının kepenklerini uzaktan kumanda ile açtı.

Ardından balyoz ile camı kırarak içeri giren dört hırsız, 30 saniyede kuyumcuyu talan etti.

BURSA YÖNÜNE KAÇTILAR

Ardından kiraladıkları araçlar kayıplara karışan şahıslar için polis ekipleri çalışma başlattı.

Aracın plakası belirlenirken, şahısların Bursa'nın Yenişehir ilçesine doğru gittikleri tespit edildi.