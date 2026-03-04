Ramazan imsakiyesi banner
30 saniyede milyonluk soygun. Altınlarla kaçtılar

04.03.2026 12:46

IHA

Polis, Bursa yönüne kaçan hırsızları arıyor.

İHA

Bilecik'te kimliği belirsiz dört şüpheli, gece yarısı girdikleri kuyumcuyu 30 saniyede soyup kayıplara karıştı.

Bilecik'te bir kuyumcu, dört şüpheli tarafından soyuldu.

 

Olay, Teyfikbey Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi.

 

KOPYA KUMANDA KULLANDILAR

 

Alınan bilgilere göre, gece saat 03.45 sularında kiralık bir araçla kuyumcu önüne gelen kimliği belirsiz dört kişi, daha önceden kopyaladıkları kapının kepenklerini uzaktan kumanda ile açtı.

 

Ardından balyoz ile camı kırarak içeri giren dört hırsız, 30 saniyede kuyumcuyu talan etti.

 

BURSA YÖNÜNE KAÇTILAR

 

Ardından kiraladıkları araçlar kayıplara karışan şahıslar için polis ekipleri çalışma başlattı.

 

Aracın plakası belirlenirken, şahısların Bursa'nın Yenişehir ilçesine doğru gittikleri tespit edildi.

