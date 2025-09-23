30 suçtan 46 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülpınar Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurdu.



Ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan Mehmet İ.'nin, farklı illerde işlenen "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "yaralama" ve "tehdit" gibi 30 suçtan arandığını belirledi.



Hakkında 46 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

