30 Temmuz arefe günü kargolar çalışıyor mu? Kurban Bayramı arefesinde bankalar açık mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre 2020 yılında Kurban Bayramı 31 Temmuz'da başlıyor. Dört gün süren Kurban Bayramı 3 Ağustos Pazartesi günü bitiyor. Vatandaşlar ise arefe gününde hangi kurumların çalışıp çalışmadığını merak ediyor.

AREFE GÜNÜ KARGO ŞİRKETLERİ VE BANKALAR KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?



Resmi kurumlar ve bankalar öğle saatlerine kadar çalışacaklar. Bankalar ve PTT şubeleri arefe günü öğlene kadar açık olup öğleden sonra hem PTT hem de bankalar kapalı olacak. Dağıtımlar ise 4 Ağustos Salı günü devam edecek.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2020

30 Temmuz Perşembe: Arefe günü



31 Temmuz Cuma :Bayramın 1. günü



1 Ağustos Cumartesi :Bayramın 1. günü



2 Ağustos Pazar: Bayramın 2. günü



3 Ağustos Pazartesi: Bayramın 3. günü