30 Temmuz 2021 corona virüs tablosu: 69 can kaybı, 22 bin 83 yeni vaka

Türkiye'nin 30 Temmuz 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı.

30.07.2021 - 20:22

30 Temmuz 2021 corona virüs tablosu: 69 can kaybı, 22 bin 83 yeni vaka

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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni Corona virüs tablosu açıklandı. 30 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 22 bin 83 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 69 oldu. Son 1 günde toplam 256 bin 460 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 752 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 65,79 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 43,28 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 72 milyon 520 bin 645'e yükseldi.

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