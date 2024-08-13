30 yaşındaki genç ahşap evde ölü bulundu

Bartın'ın Ulus ilçesinde kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki genç adam, kullanılmayan ahşap evde ölü bulundu.

30 yaşındaki genç ahşap evde ölü bulundu

Olay, ilçeye bağlı Eldeş Eseler köyünde meydana geldi. Deniz Çelebi (30) isimli gençten haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek kimsenin oturmadığı ahşap eve gitti.

Kapıdan girenler Çelebi'yi iple tavana asılır halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekip sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çelebi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Çelebi'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.

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