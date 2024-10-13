30 yıl 15 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
İstanbul'da hakkında kesinleşmiş 30 yıl 15 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü asayiş uygulamasında yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Maltepe ilçesinde genel asayişin sağlanması ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan Ş.Ö'nün (67) "kasten öldürme" suçundan 30 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Firari hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
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