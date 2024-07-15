30 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, kıskıvrak yakalandı

Bursa'da hırsızlık suçundan 30 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan zanlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

30 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, kıskıvrak yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde aranan kişileri yakalamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son olarak yapılan çalışmada 'Hırsızlık' suçundan hakkında 30 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Y.H.'yi yakalamak için çalışma yaptı.

Sivil ekipler, 30 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı Y.H.'yi, Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi'nde gözaltına alıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

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