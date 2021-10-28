30 yıl önce milletvekilinin oğlunu öldürdüğü iddia edilen zanlı Sakarya’da yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri başarılı bir operasyona imza attı. Edinilen bilgiye göre, 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu da tespit edilen A.G. isimli şahıs gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı.

Şahsın 1991 yılında eski SHP Milletvekili Erol Güngör’ün oğlu Mustafa Güngör’ün öldürülmesi olayının da faili olduğu iddia edildi.

'LOJMAN CİNAYETİ' OLAYININ GEÇMİŞİ

SHP Milletvekili Erol Güngör’ün oğlu Mustafa Güngör, Kurban Bayramı'na denk gelen 24 Haziran 1991 Pazar günü TBMM lojmanlarında ölü olarak bulunmuştu. Yüzünden vurulan Güngör'ün vücudunda kesici alet yaraları da tespit edilmişti.



Resmi belgelere göre, lojmanların yer aldığı sitenin etrafı tel ve duvarla çevriliydi. Sitenin iki giriş kapısında 24 saat polisler görev yapıyor, burada ikamet eden bakanlar ile bazı milletvekillerinin evleri de ayrıca 24 saat korunuyordu. Katil ya da katillerin yakalanması için polis ve savcılık, soruşturma kapsamında birçok kişinin ifadesine başvurdu ancak sonuç alınamadı.



Cinayetin aydınlatılması ve sorumluların belirlenmesine yönelik TBMM'de 2005'te araştırma komisyonu kuruldu.

CİNAYET ZANLISI OLARAK ABDULLAH GÖKALP TUTUKLANDI



Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince 12 yıl hapse mahkum edilen Abdullah Gökalp adlı hükümlü, 14 Mayıs 2010'da cezaevinde adalet müfettişine verdiği ifadede Mustafa Güngör'ü öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011'de dosyanın zaman aşımına girmesine birkaç gün kala Gökalp hakkında dava açtı.



İddianameye göre, olayda kullandığı bıçak, tabanca, kovan ve mermi çekirdeği ile maktule ait bazı eşyaların kendisinde olduğunu öne süren Gökalp, can güvenliği sağlandığı takdirde bunları adli makamlara teslim edeceğini dile getirdi ancak bu güvence verilmediği gerekçesiyle bundan kaçındı.



İddianamede, "Gökalp'in beyanlarının somut delil ve verilerle desteklenmediği ancak atılı suçun tabi olduğu zaman aşımı süresinin dolmak üzere bulunması ve şüphelinin kovuşturma aşamasında delilleri sunma ihtimali dikkate alınarak hakkında dava açıldığı" bildirildi.



BERAAT ETTİ

Davanın açılmasıyla cinayet tarihinde yürürlükte bulunan ve sanık lehine olan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca zaman aşımı 10 yıl uzadı.



Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmalarda birçok tanığı dinledi. Ailesinin can güvenliğinin sağlanmadığını ileri süren Gökalp ise cinayeti aydınlatacak beyanda bulunmadı.



Gökalp, Nisan 2021'de kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından "tasarlayarak öldürme" suçundan yargılanan sanık Abdullah Gökalp'in beraatına hükmetti. Mahkeme, Gökalp hakkında "suçu üstlenme" ve "nitelikli dolandırıcılık"tan suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

LOJMANI CİNAYETİ ZAMAN AŞIMINA UĞRAMIŞTI



Dönemin SHP İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün oğlu Mustafa Güngör'ün 24 Haziran 1991'de Çankaya'da TBMM lojmanında faili meçhul şekilde öldürülmesine ilişkin 30 yıllık olağanüstü zaman aşımı süresi Haziran ayında dolmuştu.