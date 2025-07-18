30 yıllık agave çiçek açtı: "Sabır otu" olarak da biliniyor

"Sabır Otu" ya da "Yüzyıl Bitkisi" olarak da bilinen bu özel bitki, ömründe yalnızca bir kez çiçek açıyor.



UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan agave bitkisi, Orta Amerika ve Meksika menşeli endemik bir tür olarak biliniyor. Bitkinin en önemli özelliği, 60 ile 100 yıl arasında bir kez çiçek açıyor ve sonra da 2 boyunca tohumlarını saçarak çürüyor.



Dikili'de yaklaşık 30 yıl önce toprakla buluşan agave bitkisi, çiçek açmış görüntüsüyle bölgeden geçen vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Bitkinin önünde durup hatıra fotoğrafı çekenler, bu nadir ana tanıklık etmenin heyecanını yaşıyor.



Dikili sakinlerinden Mehmet Yücel Özbek, "Gerçekten büyüleyici bir görüntü. Çiçekleri çok farklı, hayran kalmamak elde değil," diyerek duygularını paylaştı.