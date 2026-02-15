300 bin kişiyi ilgilendiren IBAN düzenlemesi yolda. Yeni yargı paketinde yer alacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve başlamasının ardından ilk açıklamasında, “IBAN mağdurları ile ilgili bana da mesaj geliyor. Sosyal medyada da sürekli gündemde tutuyorlar. İnşallah bunu 12. pakete koymayı düşünüyoruz.” dedi.

Gürlek'in yaptığı açıklama yaklaşık 300 bin IBAN hesabını ilgilendiriyor. Türk Ceza Kanunu'nun 15. maddesi kapsamında hakkında soruşturma yürütülenler ile bu suçtan ceza alanlara IBAN mağduru deniliyor.

IBAN kullandırma, ceza davası dışında, vergi yönünden de bazı sorumluluklar getiriyor. Kendisini IBAD mağduru olarak tanıtanların bir bölümü arkadaşları tarafından yanlış yönlendirilenler, bir bölümü de bilerek ve gelir elde etmek amacıyla, yasa dışı bahis çetelerine banka hesaplarını kullandırdı.

Suçun konusunu, IBAN hesaplarını bilerek veya bilmeyerek yasa dışı işlemlerde kullandıranlar oluşturuyor. Banka hesaplarının dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılması nedeniyle TCK'nın 158'inci maddesi kapsamında haklarında adli işlem yapılan kişi sayısının 300 bin olduğu tahmin ediliyor. Bu suçtan ceza alanların, yani suçun kesinleşenlerin sayısının 50 bin olduğu tahmin ediliyor. Ceza alanların bir bölümü şu an hapishanede.

300 BİNE YAKIN KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, 2025 yılı sonunda Meclis komisyonunda bilgi verirken, bilişim sistemiyle dolandırıcılık kapsamında mevcut kamu davası sayısının 291 bin 379 olduğunu açıkladı. Bu sayının 300 bini geçtiği tahmin ediliyor. Acar, "Gerçekten sahayı yakan bir konu. Şu anda sistemi ciddi sıkıntıya sokuyor. Hesabını kullandıran hileyi biliyorsa yüzde 100 dolandırıcılıktan cezalandırıyor, hileyi bilmiyor da menfaat temin ediyorsa özel durumuna bakılıyor; dosya adaletini sağlamaya çalışıyor, hiçbir menfaat elde etmemişse beraate gidiyor.” diye konuştu. Bu suçtan ceza alanların sayısının 50 bin olduğu tahmin ediliyor.

Konu 11. yargı paketi kapsamında da gündeme gelmişti. Türk Ceza Kanunu’nun nitelikli dolandırıcılığı düzenleyen maddesindeki suçların yargılaması, ağır cezadan mahkemelerinden alınıp, asliye ceza mahkemelerine verilecek, böylece bu dosyalar uzlaşma kapsamına girecekti.

IBAN DOLANDIRICILIĞI NEDİR?

IBAN ve GSM dolandırıcılığında artış yaşanıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025 yılında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkede ve dünyada en sık karşılaşılan siber suç türleri arasında kimlik avı (phishing), sahte internet siteleri, sosyal mühendislik yöntemleri, fidye yazılımları, kredi kartı ve bankacılık dolandırıcılığı, veri ihlalleri, zararlı yazılımlar, kripto para dolandırıcılıkları, hesap ele geçirme, siber casusluk, çocuklara yönelik siber suçlar, itibar suikastı, şantaj ve bilgi kirliliğinin yer aldığını belirtti.

Açıklamada, maddi kazanç vaadiyle kandırılan mağdurların banka ve ödeme hesaplarını başkalarına kullandırmalarının ağır cezalarıyla karşılaşmalarına neden olduğunun da altı çizildi.

IBAN YALANLARINA DİKKAT!

Açıklamada, IBAN dolandırıcıların en sık söylediği yalanlar da "Hesabım blokeli", "Sadece 1-2 gün kullanılacak", "Hesap senin ama sorumluluk bende", "Yaptığım iş yasal", “Yakalanan olmadı” olarak biliniyor.

Bu hesaplar kullanılarak internette sahte ürün satışı, kripto para ve yatırım dolandırıcılığı, sosyal medya ve WhatsApp üzerinden "acil para", "kaza yaptım", "ödül kazandınız" senaryoları, yasadışı bahis ve kara para aklama, sahte iş ve evden çalışma ilanları, faizsiz kredi ve evlilik kredisi görünümlü dolandırıcılıklar ile şantaj suçlarının işlendiği belirtildi.

IBAN dolandırıcılığında son örnek geçen hafta Adana'da yaşanmıştı. Adana'da yaşayan 23 yaşındaki Özlem Develi , arkadaşının "Ben ticaret yapıyorum. Hesaplarım bloke oldu, kısa bir süreliğine bana IBAN'ını kullandırır mısın?" teklifini kabul edince, yasal takibe uğradı. Develi, geçen yıl haziran ayında cezaevine girip bir süre kaldıktan sonra tahliye oldu ancak görülen dava sonucunda 4 yıl 5 ay hapis cezası ve 149 bin 960 TL idari para cezası aldı. Genç kadın hakkında açılan 20 davadan 11'i ise sürüyor.

VERGİ CEZASI DA VAR

IBAN kullandırmanın hapis cezası dışında vergi ve kara kapa yönünden de yaptırımları var. Yemin Mali Müşavir Abdullah Tolu, ntv.com.tr'ye bilgi verirken , banka hesaplarını kullandıranları iki tür ceza beklediğine, öncelikle hapis ve para cezası olduğuna dikkat çekmişti.

Tolu yazısında, şu bilgileri verdi:

" Hapis ve para cezası 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 15. maddesinde düzenlenmiş bulunuyor. Vergi müfettişleri, banka hesaplarını başkalarına kullandırma suçunu işleyen kişilerle ilgili olarak söz konusu Kanun kapsamında işlem yapılabilmesini teminen bir görüş ve öneri raporu düzenleyerek MASAK’a gönderiyorlar. MASAK, bu görüş ve öneri raporu çerçevesinde gerekli değerlendirmeleri yaparak, bu suçu işleyenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuyor. Açılan davalar sonucunda, altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adlî para cezası veriliyor.