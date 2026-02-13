300 milyon liralık Onlyfans operasyonu. 16 içerik üreticisi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinsel içerikli paylaşımların yapıldığı platform ve bu platforma yönelik özendirici paylaşımların yapıldığı diğer sosyal medya platformlarında ücret karşılığı müstehcen resim ve videoların paylaşıldığı tespit edildi.

Başsavcılık, 2023 yılından beri Türkiye'de yasak olan OnlyFans platformuna VPN ile giriş yapıldığı, platforma girişlerin özendirilmesi amacıyla şüphelilerin herkese açık olan sosyal medya platformlarındaki sayfalarından cinsel içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edildiğini duyurdu.

Şüphelilerin paylaşılan resim ve video içerikleri ile ilgili olarak daha çok paylaşıma ulaşılmasını sağlayarak özel içerikli paylaşımları belli bir ücret karşılığı yaptıkları belirlendi.

MAL VARLIKLARI

Şüphelilerin herkese açık olan platformlar üzerinden müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı ve buradan kazandıkları gelirle taşınır/taşınmaz araç, bitcoin, altın ya da banka üzerinden vadeli hesap açarak yatırım yaptıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin kendilerine ve şirketlere ait tespit edilen iki şirket, 10 taşınmaz, 14 araç olmak üzere taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin yaklaşık 257 milyon 234 bin 570 TL olduğu, şirketlerin sermaye piyasa değerlerinin yaklaşık 500 milyon lira olduğu, toplamda şirketlerin sermaye piyasa ve taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin ise 300 milyon TL olduğu değerlendirildi.

8 İLDE BÜYÜK OPERASYON

Şüphelilere İstanbul merkezli Adana, Ankara, Antalya, Edremit, Gölcük ve Samsun olmak üzere 8 ayrı il ve ilçede operasyon düzenlendi.

Toplamda 25 şüpheli ve iki şirketin mal varlıklarına el konulurken 16 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam ettiğini duyurdu.