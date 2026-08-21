300 milyon liralık para trafiği soruşturmasında 19 şüpheli adliyede

Manisa merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesapları arasındaki yaklaşık 300 milyon liralık para transferinin çeşitli kripto varlık platformlarına aktarıldığı belirlendi.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Manisa, Balıkesir, İstanbul, Mardin ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 39 şüpheli yakalanırken, Manisa'da gözaltına alınan 19 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmek üzere Soma'ya gönderildi.

Soruşturmanın; suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli dolandırıcılık , yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama ve tehdit suçlarını kapsadığı belirtildi.

2 OTOBÜSLE GETİRİLDİLER

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan 19 şüpheli, polis ekipleri tarafından 2 otobüsle Manisa Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında hastaneye alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, mahkemeye çıkarılmak üzere Soma ilçesine götürüldü.

Diğer şüphelilerin de işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilmesi bekleniyor.

ADRESLERDE SİLAH BULUNDU

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 5 fişek, 5 kartuş, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 40 bin lira, dizüstü bilgisayar, tablet, bilgisayar kasası ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında MASAK verileri üzerinden yapılan incelemelerde, hesaplar arasında para transferleri bulunduğu görülen 67 kişi değerlendirildi.

Yapılan incelemelerde şüpheli olarak tespit edilen 39 kişinin banka hesapları arasında yaklaşık 300 milyon liralık para transferi gerçekleştirildiği belirlendi.

Para hareketlerinin bir bölümünün kripto varlık platformlarına aktarıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.