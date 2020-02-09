30 ilde eğitime kar engeli

Van, Ordu, Bitlis, Artvin, Düzce, Bolu, Siirt, Sivas, Bartın, Samsun, Gümüşhane, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kars il genelinde okullar yarın tatil.

Kastamonu'nun 16 ilçesi ile Şırnak merkez, Uludere ve Beytüşşebab ilçelerinde de okullar bir gün tatil ilan edildi.

Trabzon ile Rize merkez ve merkeze bağlı köylerde de iki gün eğitim yapılamayacak. Ayrıca Bursa, Karabük, Sinop, Erzurum, Yozgat, Tokat, Kayseri, Batman, Hakkari, Giresun ve Zonguldak'ın bazı ilçelerinde de eğitime bir gün ara verildi.

VAN

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.



RİZE

Rize Valisi Kemal Çeber Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, devam eden kar yağışı ve oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı il merkezi ve köylerde okulların 10 Şubat'tan itibaren itibaren 2 gün süreyle tatil edildiğini belirtti.



Çeber, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağını kaydetti.



Vali Çeber, öğrencilerden sağlıklarına dikkat etmelerini, vatandaşlardan ise sokak hayvanlarına yem desteği sağlamalarını istedi.

TRABZON



Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle 10 ve11 Şubat'ta il genelinde ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KARABÜK



Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü il genelinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ZONGULDAK



Zonguldak'ta ise Devrek ve Gökçebey ilçelerinde tüm okullarda, Merkez ilçe ile Kozlu'da ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

ORDU



Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla il genelinde 10 Şubat Pazartesi günü, ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

BİTLİS



Bitlis'te de olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle il ve ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda 10 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildi.

GİRESUN

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Giresun merkez ile Bulancak, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Güce, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki okullarda eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, Görele ilçesinde ise 2 gün süreyle eğitime ara verildiği kaydedildi.



Kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

ŞIRNAK



Şırnak merkez ile Uludere ve Beytüşşebab ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiği açıklandı.

KASTAMONU



Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Ağlı, Küre, Şenpazar, Hanönü, Araç, Devrekani ve Seydiler ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt, Taşköprü ve Cide ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda, İnebolu ilçesinde ise lise ve dengi okullar hariç diğer okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

ARTVİN



Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü, il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

DÜZCE



Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olaylarının ulaşımda aksamalara neden olabileceği göz önünde bulundurularak, 10 Şubat Pazartesi günü, merkez ilçe ve tüm ilçelerimizdeki okul öncesi, ilk, orta ve liselerde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

KAYSERİ



Kayseri'de Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.



Açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

BOLU



Bolu Valisi Ahmet Ümit sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının devam ettiğini belirtti.



Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde, Bolu merkez dahil tüm ilçeler ve köylerde okulların 10 Şubat Pazartesi tatil edildiğini bildiren Ümit, "Eğlenceli ve sağlıklı bir kar tatili diliyorum." ifadesini kullandı.



Vali Ümit ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılacağını bildirdi.

HAKKARİ



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 10 Şubat Pazartesi Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın izinli sayılacağı ifade edildi.

SAMSUN



Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Asarcık, Alaçam ve Yakakent ilçesinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.



Açıklamada, Samsun genelinde engelli ve hamile kamu personelinin de yarın için idari izinli sayılacağı belirtildi.

BARTIN

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, "Aralıklarla devam eden kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 10 Şubat Pazartesi günü il genelinde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.



Ayrıca il genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'nin Kürtün Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.



Açıklamada, ilçe genelinde tüm okulların ulaşımda yaşanan zorluklar nedeniyle 10 Şubat'ta tatil edildiği duyuruldu.

SİİRT

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.



Yağış nedeniyle il genelinde okulların 10 Şubat Pazartesi tatil edildiği bildirildi.



Öte yandan aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelliler de idari izinli sayılacak.

SİVAS



Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda gece ve yarın gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği ve kuvvetli buzlanma, don olayı ile rüzgar beklendiği belirtildi.



Bu nedenle öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ile ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 10 Şubat Pazartesi eğitime ara verildiği bildirildi.



Açıklamada, hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ile böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı aktarıldı.

ERZURUM

Erzurum'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle, birinde taşımalı eğitim olmak üzere 13 ilçede eğitime ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçeler Palandöken, Yakutiye ve Aziziye'nin ardından, olumsuz hava koşulları, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle Çat, Aşkale, Pasinler, Tekman, Horasan, Karayazı, Köprüköy, Narman ve Şenkaya'daki tüm okul öncesi, ilköğretim, lise ile özel eğitim ve öğretim kurumlarının 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildiği duyuruldu.



Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli olacağı kaydedildi.



Oltu Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise ilçede taşımalı eğitime yarın ara verildiği, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kamu personelinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

NİĞDE

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.



Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile ilçe, belde ve bağlı köylerde, 10 Şubat Pazartesi eğitime ara verildiğini duyurdu.



Şimşek ayrıca, hamileler ile engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını paylaştı.

