30 kente sağanak uyarısı

Günlerdir yurt geneli aşırı sıcaklarla kavrulurken, iç ve batı kesimler bir nebze ferahladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün için de 30 kente sağanak yağış uyarısı yaptı.

Buna göre Balıkesir, Sakarya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Adana, Antalya, Ankara, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Tokat, Artvin, Samsun, Trabzon, Rize, Giresun, Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Karabük ve Çankırı'da sağanak yağış görülecek.

Yağışların, Sakarya, Bolu, Çankırı ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EN SICAK İL YİNE DİYARBAKIR



Hava sıcaklığında düne göre önemli bir değişiklik olmayacak.



İç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.



Bazı merkezlerde bugün görülecek hıcaklıklar şöyle:

- Balıkesir 32 derece.

- Edirne 35 derece.

- İstanbul 31 derece.

- Denizli 35 derece.

- İzmir 35 derece.

- Adana 34 derece.

- Ankara 30 derece.

- Samsun 30 derece.

- Trabzon 27 derece.

- Erzurum 33 derece.

- Malatya 40 derece.

- Diyarbakır 41 derece.

- Gaziantep 37 derece.

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. Yarın için İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 5 Ağustos 2025 Salı İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. 6 Ağustos 2025 Çarşamba İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°.