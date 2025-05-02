30'la gitmesi gerekirken, 82'yle gidiyormuş: "2,5 tonluk silahıyla ölüm saçtı!"
Bursa'da Zeynep Naz Sarıkaya'nın öldüğü kazanın bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, ehliyetsiz sürücünün sınırın 30 kilometre olduğu yerde 82 kilometre hız yaptığı anlatıldı.
Bursa'da Zeynep Naz Sarıkaya'nın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Efe Şayık'ın sınırın 30 kilometre olduğu kavşakta 82 kilometre hız yaptığı belirlendi.
Kaza, 9 Ekim 2024 günü saat 23.00 sıralarında Nilüfer'de meydana geldi.
Bir basketbol maçını izledikten sonra evine dönmek için yola çıkan Zeynep Naz Sarıkaya, karşıya geçmek istedi.
Bu sırada Sanayi Caddesi yönüne giden Efe Şayık'ın kullandığı 16 SYK 19 plakalı kamyonet, Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Sarıkaya'ya çarptı.
Yaralanan Sarıkaya, ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı.
ÖNCE KAÇTI, SONRA TESLİM OLDU
Kaza sonrası kaçan sürücü Efe Şayık, bir süre sonra polise giderek teslim oldu.
Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu karara yapılan itirazın ardından gözaltına alınan Şayık, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından bilinçli taksirle hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaralama suçundan tutuklandı.
Zeynep Naz Sarıkaya, kazadan 10 gün sonra 19 Ekim günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İLK DURUŞMADA EV HAPSİYLE TAHLİYE
Savcılık soruşturmasının ardından Efe Şayık hakkında bilinçli taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Bursa 52'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6 Aralık'ta ilk kez hakim karşısına çıkan ve savunmasında, kendisine yeşil ışık yandığını, Zeynep Naz'ın yaya geçidinde yola aniden atladığını belirterek, "Her ne kadar rahmetli geri gelmeyecekse de kasıtlı ve isteyerek yapmadığımın bilinmesini istiyorum." diyen Şayık, konutu terk etmeme şartıyla tahliye edildi.
BİLİRKİŞİ RAPORU TAMAMLANDI
Dava süreci devam ederken, kazaya ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı.
Bölgedeki hız sınırının 30 kilometre olduğu belirtilen Adli Trafik Bilirkişi Raporu'nda, Şayık'ın hızı 82,8 kilometre olarak tespit edildi.
Raporda, kazanın olduğu yolda hız sınırının 50 kilometre olduğu, kaza noktası olan kavşakta 30 kilometre olduğuna dikkat çekildi.
Savcılık ifadesinde önünde seyir halinde olan ve kavşakta sola dönüş yapan araç nedeniyle yayayı fark etmediği'ni söyleyen Şayık'ın beyanının da gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Olay yeri incelendiğinde görüşü etkileyen engelleyici bir unsurun var olmadığı ve asfalt olan satıh üzerinde yol arızasının mevcut olmadığı görülmüştür.
Aracın yavaşlama evresi ile katetmiş olduğu mesafenin yerinde yapılan ölçüm ile ortalama 23 metre olduğu ve bu veriyle kamera görüntüleri eşleştirildiğinde yapılan hesaplama ile aracın ışıklara girişteki ortalama hızının 82,8 km/saat olduğu değerlendirilmiştir."
Raporda, Zeynep Naz'ın yayalara kırmızı ışık yanarken karşıya geçmek istediği için asli kusurlu, Efe Şayık'ın ise üst derece tali kusurlu olduğu belirtildi.
Raporda ayrıca Zeynep Naz Sarıkaya ile yolun karşısına geçmek isterken, aracı fark etmesiyle geri dönen R.E.E.'nin de (17) ifadesine yer verildi.
R.E.E. keşif günü verdiği ifadesinde, aracın süratinin fazla olduğunu ve fren sesi duymadığını belirterek, şunları anlattı:
"Kaza anında çarpan aracın frene basıp basmadığını hatırlamamakla birlikte, herhangi bir fren sesi duymadım. Yola çıktıktan sonra aracın geldiğini görünce tekrar ışığa bakma fırsatım olmadı. Aracı görünce geri çekildim. Aracın hızının 50 kilometrenin üstünde olduğunu düşünüyorum.
Zira araç 4x4 araçtır, 50 kilometre hızla çarpsaydı altına alıp sürüklerdi. Ancak kaza anında Zeynep Naz, neredeyse arabanın üstüne kadar yükseldi. Bana göre aracın kaza anındaki hızı 70-80 kilometre civarındaydı."
"2,5 TONLUK SİLAHIYLA ÖLÜM SAÇTI"
Raporun kazadaki kusurları gözler önüne serdiğini söyleyen Zeynep Naz Sarıkaya'nın annesi Ümmü Gülsüm Sarıkaya (42), sürücünün ilk duruşmada tahliye edilmesine tepki gösterdi.
"Benim kızım 16 yaşındayken Efe Şayık tarafından katledildi. Efe, 2,5 tonluk silahıyla FSM Bulvarı'na gelerek ölüm saçtı." diyen acılı anne şöyle devam etti:
"Ehliyeti yoktu, hız kurallarına uymadı. O yaya geçidinde yavaşlamayacaksa, yaya geçidi neden yapıldı? O çizgiler neden çizildi?
Benim kızım kendisine yandığını zannettiği bir ışığa aldandı.
16 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Burada iki aracın durmasıyla, çocuğum ışık kendisine yandı zannediyor. Efe Şayık'ın ağır ceza mahkemesinde bir katil olarak yargılanmasını istiyorum. Aile Bakanlığı'nın avukatı da mahkemede bunun olası kast olduğunu söyledi. Bu da ağır cezada yargılanmasını gerektiriyor.
Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Sesime ses olun. 6,5 aydır yanıyorum, başka anneler yansın istemiyorum. Ehliyetsiz bir sürücü tarafından katledildi. Çok acil ağır cezalar verelim ki bu sürücüler başka canları almasın."
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