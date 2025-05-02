30'la gitmesi gerekirken, 82'yle gidiyormuş: "2,5 tonluk silahıyla ölüm saçtı!"

Bir basketbol maçını izledikten sonra evine dönmek için yola çıkan Zeynep Naz Sarıkaya, karşıya geçmek istedi.

Bursa 'da Zeynep Naz Sarıkaya'nın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Efe Şayık'ın sınırın 30 kilometre olduğu kavşakta 82 kilometre hız yaptığı belirlendi.

Bu karara yapılan itirazın ardından gözaltına alınan Şayık, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından bilinçli taksirle hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaralama suçundan tutuklandı.

Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza sonrası kaçan sürücü Efe Şayık, bir süre sonra polise giderek teslim oldu.

Bursa 52'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6 Aralık'ta ilk kez hakim karşısına çıkan ve savunmasında, kendisine yeşil ışık yandığını, Zeynep Naz'ın yaya geçidinde yola aniden atladığını belirterek, "Her ne kadar rahmetli geri gelmeyecekse de kasıtlı ve isteyerek yapmadığımın bilinmesini istiyorum." diyen Şayık, konutu terk etmeme şartıyla tahliye edildi.

Savcılık soruşturmasının ardından Efe Şayık hakkında bilinçli taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU TAMAMLANDI

Dava süreci devam ederken, kazaya ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı.

Bölgedeki hız sınırının 30 kilometre olduğu belirtilen Adli Trafik Bilirkişi Raporu'nda, Şayık'ın hızı 82,8 kilometre olarak tespit edildi.

Raporda, kazanın olduğu yolda hız sınırının 50 kilometre olduğu, kaza noktası olan kavşakta 30 kilometre olduğuna dikkat çekildi.

Savcılık ifadesinde önünde seyir halinde olan ve kavşakta sola dönüş yapan araç nedeniyle yayayı fark etmediği'ni söyleyen Şayık'ın beyanının da gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Olay yeri incelendiğinde görüşü etkileyen engelleyici bir unsurun var olmadığı ve asfalt olan satıh üzerinde yol arızasının mevcut olmadığı görülmüştür.

Aracın yavaşlama evresi ile katetmiş olduğu mesafenin yerinde yapılan ölçüm ile ortalama 23 metre olduğu ve bu veriyle kamera görüntüleri eşleştirildiğinde yapılan hesaplama ile aracın ışıklara girişteki ortalama hızının 82,8 km/saat olduğu değerlendirilmiştir."