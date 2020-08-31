31 Ağustos 2020 corona virüs tablosu: 44 can kaybı, bin 587 vaka

Türkiye'de son 24 saatte bin 587 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konuldu, 44 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 270 bin 133, can kaybı 6 bin 370 oldu.

Son 24 saatte bin 87 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 244 bin 926 oldu.

''BUGÜN EN YÜKSEK GÜNLÜK TEST SAYISINA ULAŞTIK''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110 binden fazla test yapıldı. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter'' dedi.

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