31 Aralık hangi güne denk geliyor? 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü?

31 Aralık, yılın son günü olması nedeniyle birçok kültürde ve ülkede farklı anlamlar ve ritüellerle kutlanan özel bir gündür. Bu gün, bir yılın sona erdiği ve yeni bir yılın başlangıcının beklendiği önemli bir zaman dilimini temsil eder. Birçok ülkede 31 Aralık akşamı, yani Yılbaşı Gecesi (New Year's Eve) büyük kutlamalarla karşılanır.



Bu kutlamalar, geçmiş yılı uğurlayıp, yeni yıla umut ve sevinçle girmek için düzenlenir. Türkiye gibi bazı ülkelerde 31 Aralık ve 1 Ocak günü, dini bir anlam taşımaktan çok seküler ve kültürel bir kutlama olarak görülür.