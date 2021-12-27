31 Aralık tatil mi? (31 Aralık Cuma günü okul var mı?)

Haberler 27.12.2021 - 14:28
31 ARALIK TATİL Mİ?
Beklentilerin aksine 31 Aralık günü resmi tatil olmayacak. Çalışanlar mesailerine devam ederken öğrenciler de okullarına gidecek.
Mevzuata göre resmi tatil olan 1 Ocak'ın ise bu yıl cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle yılbaşı tatili kısa sürecek.
2022 RESMİ TATİLLER
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı