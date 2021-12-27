31 Aralık tatil mi? (31 Aralık Cuma günü okul var mı?)

Yeni yıla sayılı günler kala en çok merak edilen konulardan biri 31 Aralık gününün tatil olup olmayacağı. İşte ayrıntılar...

Haberler 27.12.2021 - 14:28

31 Aralık tatil mi? (31 Aralık Cuma günü okul var mı?)

İlişkili Haberler

2022 dini ve milli bayram tarihleri

2022 dini ve milli bayram tarihleri

31 ARALIK TATİL Mİ?

Beklentilerin aksine 31 Aralık günü resmi tatil olmayacak. Çalışanlar mesailerine devam ederken öğrenciler de okullarına gidecek.

Mevzuata göre resmi tatil olan 1 Ocak'ın ise bu yıl cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle yılbaşı tatili kısa sürecek.

2022 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...