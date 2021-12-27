31 Aralık tatil mi? (31 Aralık Cuma günü okul var mı?)

31 ARALIK TATİL Mİ?

Beklentilerin aksine 31 Aralık günü resmi tatil olmayacak. Çalışanlar mesailerine devam ederken öğrenciler de okullarına gidecek.

Mevzuata göre resmi tatil olan 1 Ocak'ın ise bu yıl cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle yılbaşı tatili kısa sürecek.

2022 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi



Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi



Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar



Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba



Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe



Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı



Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma



Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı