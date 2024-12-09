31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak resmi tatil mi? (2025 resmi tatil takvimi)

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte yeni yıl araştırmaları da hız kazanmaya başladı. 31 Aralık akşamı birçok yerde eğlenceler düzenlenecek ve vatandaşlar yeni yıla eğlenerek girecek. Birçok kişi ise 31 Aralık Salı gününün tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak resmi tatil mi?



31 ARALIK TATİL Mİ?



31 Aralık Türkiye’de resmi tatil değildir. 31 Aralık günü mesai ve çalışma düzeni normal şekilde devam eder. Ancak, 1 Ocak (Yeni Yıl) resmi tatil olduğu için, bazı özel sektör çalışanları veya okullar yarım gün çalışabilir ya da işveren inisiyatifiyle tam gün izin verilebilir.



YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?



31 Aralık 2024 tarihinde kutlanan yılbaşı bu sene Salı gününe denk geliyor.

