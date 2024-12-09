31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak resmi tatil mi? (2025 resmi tatil takvimi)
31 Aralık gecesi kutlanacak olan yılbaşı öncesinde, milyonlarca çalışanın tatil araştırmaları başladı. Bu yıl hafta içine denk gelen yılbaşı kutlaması öncesinde, 31 Aralık gününün tatil mi yoksa yarım gün mü olduğu sorgulanıyor. Peki, 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak resmi tatil mi?
Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte yeni yıl araştırmaları da hız kazanmaya başladı. 31 Aralık akşamı birçok yerde eğlenceler düzenlenecek ve vatandaşlar yeni yıla eğlenerek girecek. Birçok kişi ise 31 Aralık Salı gününün tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak resmi tatil mi?
31 ARALIK TATİL Mİ?
31 Aralık Türkiye’de resmi tatil değildir. 31 Aralık günü mesai ve çalışma düzeni normal şekilde devam eder. Ancak, 1 Ocak (Yeni Yıl) resmi tatil olduğu için, bazı özel sektör çalışanları veya okullar yarım gün çalışabilir ya da işveren inisiyatifiyle tam gün izin verilebilir.
YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
31 Aralık 2024 tarihinde kutlanan yılbaşı bu sene Salı gününe denk geliyor.
2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ
2025 yılı için Türkiye'deki resmi tatillerin listesi şu şekilde:
Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, Çarşamba
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba (resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)
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