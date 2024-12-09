31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak resmi tatil mi? (2025 resmi tatil takvimi)

31 Aralık gecesi kutlanacak olan yılbaşı öncesinde, milyonlarca çalışanın tatil araştırmaları başladı. Bu yıl hafta içine denk gelen yılbaşı kutlaması öncesinde, 31 Aralık gününün tatil mi yoksa yarım gün mü olduğu sorgulanıyor. Peki, 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak resmi tatil mi?

31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak resmi tatil mi? (2025 resmi tatil takvimi)

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte yeni yıl araştırmaları da hız kazanmaya başladı. 31 Aralık akşamı birçok yerde eğlenceler düzenlenecek ve vatandaşlar yeni yıla eğlenerek girecek. Birçok kişi ise 31 Aralık Salı gününün tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak mi?

31 ARALIK Mİ?

31 Aralık ’de resmi tatil değildir. 31 Aralık günü mesai ve çalışma düzeni normal şekilde devam eder. Ancak, 1 Ocak (Yeni Yıl) resmi tatil olduğu için, bazı özel sektör çalışanları veya okullar yarım gün çalışabilir ya da işveren inisiyatifiyle tam gün izin verilebilir.

YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

31 Aralık 2024 tarihinde kutlanan yılbaşı bu sene Salı gününe denk geliyor.

31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak resmi tatil mi? (2025 resmi tatil takvimi) - 1

2025 RESMİ TARİHLERİ

2025 yılı için 'deki resmi tatillerin listesi şu şekilde:

(Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba ( 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)

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