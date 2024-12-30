31 Aralık'ta bankalar açık mı, yarım gün mü? 1 Ocak'ta bankalar çalışıyor mu?
31 Aralık'ta (yarın) bankaların açık olup olmadığı birçok vatandaşın merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. Havale, EFT veya fatura ödeme gibi işlemler için banka ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlar, bankaların 31 Aralık mesaisini araştırıyor. Peki, bankalar yarın açık mı? 1 Ocak'ta bankalar çalışıyor mu?
31 Aralık yani yılın son günü bu sene salı gününe denk geldi. 1 Ocak yılbaşı tatili dolayısıyla işlerini bir gün önceden halletmek isteyen vatandaşlar ise, "31 Aralık bankarlar tatil mi, yarım gün mü?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, yarın bankalar açık mı? 1 Ocak'ta bankalar çalışıyor mu?
31 ARALIK BANKALAR KAPALI MI, AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ?
Yılın son günü olan 31 Aralık'ta bankaların açık olup olmadığı, özel işlerini halletmek isteyen binlerce kişinin gündeminde yer almaya başladı.
31 Aralık'ta bankalar açık olacak. Yılbaşı tatili arefesi olarak bilinen 31 Aralık tarihinde Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmiyor.
1 OCAK'TA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
1 Ocak'ta özel ve kamu bankaları kapalı olacak. Vatandaşlar, 2 Ocak Perşembe gününden itibaren banka ziyaretinde bulunup işlemlerini gerçekleştirebilecek.
2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ
2025 yılı için Türkiye'deki resmi tatillerin listesi şu şekilde:
Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, Çarşamba
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba (resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)
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