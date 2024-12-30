31 Aralık'ta bankalar açık mı, yarım gün mü? 1 Ocak'ta bankalar çalışıyor mu?

31 Aralık yani yılın son günü bu sene salı gününe denk geldi. 1 Ocak yılbaşı tatili dolayısıyla işlerini bir gün önceden halletmek isteyen vatandaşlar ise, "31 Aralık bankarlar tatil mi, yarım gün mü?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, yarın bankalar açık mı? 1 Ocak'ta bankalar çalışıyor mu?



31 ARALIK BANKALAR KAPALI MI, AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ?



Yılın son günü olan 31 Aralık'ta bankaların açık olup olmadığı, özel işlerini halletmek isteyen binlerce kişinin gündeminde yer almaya başladı.



31 Aralık'ta bankalar açık olacak. Yılbaşı tatili arefesi olarak bilinen 31 Aralık tarihinde Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmiyor.

