31. Dönem POMEM Polis alımı: POMEM sözlü mülakatları ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine 1500'ü kadın polis olmak üzere toplam 7 bin 500 polis alımı yapılacak. 31. dönem POMEM mülakat yeri ve tarihi hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Polis adayları, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecek sınav tarihi ve sınav merkezinde mülakata tabi tutulacak. Peki, POMEM sözlü mülakatları ne zaman?

31. Dönem POMEM Polis alımı: POMEM sözlü mülakatları ne zaman?

31. dönem başvurularının ardından yapılan fiziki sınavlar da geride kaldı. POMEM kapsamında Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasının geride kalmasının ardından sıra sözlü mülakatlara geldi. İşte, 31. Dönem POMEM alımında son durum...

POLİSLİK FİZİKİ YETERLİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM fiziki yeterlilik sınav sonuçları açıklanmadı.

Söz konusu sonuçların Temmuz ayı başında www.pa.edu.tr adresinden ilan edilmesi bekleniyor.

31. DÖNEM POMEM MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

POMEM mülakat tarihleri ve yerleri açıklanmadı.

31. dönem POMEM mülakat tarihlerinin yakın zaman içerisinde duyurulması bekleniyor. Mülakat tarihi www.pa.edu.tr adresinden ilan edilecek.

Konuya ilişkin resmi duyuru geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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