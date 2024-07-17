31. Dönem POMEM sonuçları açıklandı: (POMEM sonuç ekranı)

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 1500'ü kadın polis olmak üzere toplamda 7500 yeni polis alımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, 31. dönem POMEM sınavlarına katılan adaylar sonuç açıklamasını bekliyordu. POMEM sonuç duyurusu geldi.

31. Dönem POMEM sonuçları açıklandı: (POMEM sonuç ekranı)

31. Dönem Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar, e-Devlet'e bağlı " Akademisi Başkanlığı Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden sonuç sorgulaması yapabilecek.

POMEM SONUCU SORGULAMA EKRANI

31. Dönem POMEM sonuçları açıklandı: (POMEM sonuç ekranı) - 1

Yapılan duyuruda; "31. Dönem Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak olup yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.

Tüm adaylara ilanen duyurulur." denildi.

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