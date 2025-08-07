31 ilde dolandırıcılık operasyonu: 188 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli Dolandırıcılık şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu.

Yerlikaya, son 1 aydır devam eden operasyonlarda 188 şüpheli yakalandığını duyurdu. Bu şüphelilerden 102'si tutuklandı, 55'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:



"31 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık Şebekelerine” yönelik son 1 aydır devam eden operasyonlarımızda; 225 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen 188 şüpheliyi yakaladık.



Şüphelilerden; 102'si tutuklandı. 55'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin banka hesaplarında 107 Milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.



Adana, İstanbul, Antalya, Mersin, Şanlıurfa, Aydın, İzmir, Tekirdağ, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Kayseri, Denizli, Sakarya, Bartın, Hatay, Siirt, Ankara, Malatya, Balıkesir, Düzce, Eskişehir, Erzurum, Samsun, Trabzon, Bitlis, Bursa, Kütahya, Van, Kırklareli ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin;



- Kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi ve uzlaştırmacı olarak tanıtarak,

- Telefon çekilişi ve iş vaadiyle,

- Sosyal medya üzerinden tanışma uygulamaları üzerinden buldukları müşterilere fahiş fiyat uygulayarak,

- Vatandaşlarımızla samimiyet kurarak sonrasında şantaj yaparak ve

- Sahte internet siteleri üzerinden elektronik eşya ve arsa tapusu satmak vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.



Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Asayiş Daire Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimiz ile Polislerimizi tebrik ediyorum. Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz"

