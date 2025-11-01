31 ilde FETÖ operasyonu: 50 tutuklama

FETÖ ile mücadele sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 31 ilde FETÖ'ye yönelik son iki haftadır devam eden operasyonlarla ilgili ayrıntıları paylaştı.

Operasyonlarda toplam 56 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, bu kişilerden 50'sinin tutuklandığını 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını bildirdi.

Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

Operasyonların düzenlendiği iller ise şöyle:

Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Batman, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Muğla, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Yozgat ve Yalova.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yakalanan şüphelilerin terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."