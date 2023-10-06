31 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 307 gözaltı

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor.



31 ilde, 15 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temin eden 24 suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda 307 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.



Operasyonlar kapsamında 161 tabanca, 164 av tüfeği, 2 uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, “Hangi büyüklükte olursa olsun, halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere nefes aldırmayacağız.” ifadelerini kullandı.

3️⃣1️⃣ İLİMİZDE EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZENLENEN KAFES OPERASYONU KAPSAMINDA 1️⃣5️⃣ ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ İLE BU ÖRGÜTLERE SİLAH TEMİNİ SAĞLAYAN 2️⃣4️⃣ SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ❗️



OPERASYONLAR SONUCUNDA 3️⃣0️⃣7️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI❗️



Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla… pic.twitter.com/hWNEmVDXGv — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 6, 2023