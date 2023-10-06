31 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 307 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde eş zamanlı olarak, 15 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temin eden 24 suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucunda 307 kişi gözaltına alındı.

31 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 307 gözaltı

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor.

31 ilde, 15 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temin eden 24 suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda 307 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Operasyonlar kapsamında 161 tabanca, 164 av tüfeği, 2 uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, “Hangi büyüklükte olursa olsun, halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere nefes aldırmayacağız.” ifadelerini kullandı.

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