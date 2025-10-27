31 ilde silah kaçakçılarına operasyon
Tunceli merkezli 31 ilde silah kaçakçılarına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 60 şüpheli gözaltına alındı.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Takipli KOM ve Planlı İstihbarat Faaliyetleri sonucunda, silah kaçakçılarına yönelik çalışma yapıldı.
Bu çerçevede sosyal medya platformlarında oluşturulan kapalı gruplar üzerinden yasa dışı silah ve mühimmat satışı yapıldığı, satılan silah veya mühimmatların kargo şirketleri üzerinden alıcılara ulaştırıldığı tespit edildi.
60 GÖZALTI
Çalışmalar sonucu 77 şüpheliye ulaşıldı. Tespit edilen şüphelilere yönelik Tunceli merkezli 31 ilde operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlar çerçevesinde 60 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ve 9 şüphelinin ise halen tutuklu bulunduğu bildirildi.
- Etiketler :
- Kaçakçılık
- Türkiye
- Yurt Haber