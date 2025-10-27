31 ilde silah kaçakçılarına operasyon

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Takipli KOM ve Planlı İstihbarat Faaliyetleri sonucunda, silah kaçakçılarına yönelik çalışma yapıldı.

Bu çerçevede sosyal medya platformlarında oluşturulan kapalı gruplar üzerinden yasa dışı silah ve mühimmat satışı yapıldığı, satılan silah veya mühimmatların kargo şirketleri üzerinden alıcılara ulaştırıldığı tespit edildi.

60 GÖZALTI

Çalışmalar sonucu 77 şüpheliye ulaşıldı. Tespit edilen şüphelilere yönelik Tunceli merkezli 31 ilde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlar çerçevesinde 60 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ve 9 şüphelinin ise halen tutuklu bulunduğu bildirildi.