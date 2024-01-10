31 Mart seçimleri öncesi merak ediliyor: Seçmen listeleri ne zaman kesinleşecek? Seçmen bilgi kağıdı ne zaman gelir?

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri hazırlanan takvim kamuoyuyla paylaşıldı.
SEÇMEN LİSTELERİ NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?
Seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. Seçmenlerin isimlerini 17 Ocak Çarşamba gününe kadar kontrol etmesi gerekiyor. Listede isimlerini bulamayanlar, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvuracak. 7 Şubat'ta, seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak. Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar 11 Şubat'ta tamamlanacak.
SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI NE ZAMAN GELİR?
Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubatta başlanacak. 24 Martta seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.
E DEVLET ÜZERİNDEN SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI GÖRÜNTÜLEME
Seçmen bilgi kağıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, internet sayfamızın "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler.
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