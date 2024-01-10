31 Mart seçimleri öncesi merak ediliyor: Seçmen listeleri ne zaman kesinleşecek? Seçmen bilgi kağıdı ne zaman gelir?

SEÇMEN LİSTELERİ NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

Seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. Seçmenlerin isimlerini 17 Ocak Çarşamba gününe kadar kontrol etmesi gerekiyor. Listede isimlerini bulamayanlar, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvuracak. 7 Şubat'ta, seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak. Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar 11 Şubat'ta tamamlanacak.