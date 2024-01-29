31 Mart seçimlerinde kullanılacak oy pusulası için yapılan kura çekimine itiraz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yerel seçimlerde siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlendiği kura çekimine itiraz etti.



Açıklamayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz yaptı.



Yavuzyılmaz açıklamasında, “Cumartesi günü yapılan kura çekiminin video görüntülerinden de anlaşılan şaibeli durumlar nedeniyle; yasal itiraz süresi içinde, bu kuraya resmi itirazımı yapıyorum.” dedi.



Kura sonucunda, AK Parti birinci sırada, CHP ise 18’nci sırada pusulada yer bulmuştu.

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